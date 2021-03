La risposta di Pavarese a Van Basten



Interviste 18 Marzo 2021 Fonte: Corriere dello Sport



"Nel 1990 il Napoli vinse uno scudetto che fu ampiamente meritato. Fu un campionato punto a punto"





Interviste18 Marzo 2021Corriere dello Sport"Nel 1990 il Napoli vinse uno scudetto che fu ampiamente meritato. Fu un campionato punto a punto"

L'ex dirigente del Napoli Gigi Pavarese, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha risposto alle accuse shock di Marco Van Basten (leggi: "Il Napoli rub˛ lo scudetto del 1990"): "Voglio rispondere a Van Basten con un proverbio napoletano: 'a ciort Ŕ na rot e mentre gira poi s'avota. Il Napoli non ha avuto favori arbitrali nello scudetto del 90. Quello era un Napoli forte che avrebbe meritato di vincere qualcosa in pi¨ mentre ricordiamo tanti favori arbitrali in quell'epoca per il Milan. Ci fu restituito qualcosa che ci fu tolto, ma quello scudetto fu ampiamente meritato. Fu un campionato punto a punto".



Ancora Pavarese: "Quell'anno forse il Napoli non esprimeva un grande calcio, ma era la stagione di avvicinamento al Mondiale in Italia e di giocatori di un certo livello vennero fuori solo negli ultimi mesi. Maradona preparava quel Mondiale che gli fu rubato, quella squadra e quella societÓ meritava quel campionato. venendo al Napoli di oggi, Gattuso sta recuperando tutti i suoi pezzi migliori e questo sarÓ un aspetto determinante per andare in Champions la prossima stagione. Sarebbe la conquista dell'obiettivo minimo prefissato dalla societÓ: la Roma, tranne il pareggio con l'Inter, ha perso tutti gli scontri diretti. SarÓ una bella partita ma credo che il Napoli posso avere la meglio".