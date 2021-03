Lo Bello: "Ho querelato Van Basten"

"Non doveva lanciare certe accuse dopo 30 anni. Il 12 maggio ci sarà la prima udienza"





"Van Basten non doveva rispondere dopo 30 anni. In coincidenza dell'uscita del suo libro? Mi sembra strano". Lo ha dichiarato l'ex arbitro Rosario Lo Bello ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L'ex direttore di gara è stato chiamato in causa dall'attaccante olandese in merito al campionato vinto dal Napoli nel 1989/90 dal Napoli, vittoria definita da Van Basten un "furto": "Gli arbitri possono sbagliare. Il 12 maggio si discuterà la mia querela verso Marco Van Basten. Grandissimo giocatore, si può dire lo stesso dell'uomo? Il primo maggio 1988 ero in campo al San Paolo. Il pubblico napoletano fu eccezionale, pianse ed applaudì quel Milan che strappò lo scudetto al Napoli di Maradona. Prova di civiltà incredibile. L'arbitro era lo stesso di Verona, vorrei ricordarlo al signor Van Basten".



