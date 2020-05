30 anni fa il secondo scudetto

Era il 29 aprile 1990 quando gli azzurri conquistarono il secondo tricolore della loro storia battendo la Lazio 1-0 nell'ultima giornata di campionato





Grande protagonista del trionfo fu ovviamente Diego Armando Maradona, che in quel campionato realizzò 16 gol e che regalò l'ennesima gioia ai tifosi azzurri dopo il primo scudetto (1986-87), la Coppa Italia (1986-87) e la Coppa Uefa (1988-89). Di lì a pochi mesi, nel settembre del 1990, sarebbe arrivata poi anche la Supercoppa Italiana con una indimenticabile goleada alla Juve al San Paolo: 5-1, doppiette di Silenzi e Careca e gol di Crippa con rete bianconera di Roberto Baggio.



La rosa del Napoli campione d'Italia

Ecco la rosa del Napoli campione d'Italia 1989-1990:

Portieri: Giuliani, Di Fusco

Difensori: Ferrara, Francini, Renica, Bigliardi, Tarantino, Corradini, Baroni

Centrocampisti: Fusi, Crippa, Alemao, De Napoli, Mauro, Zola

Attaccanti: Careca, Maradona, Carnevale



«Pazzi di gioia». Titolava così il Corriere dello Sport-Stadio di trenta anni fa per celebrare la conquista del secondo scudetto del Napoli. «Un giorno per la storia. Tutti pazzi fino a notte fonda. E Ferlaino ha portato i giocatori in nave per una memorabile festa scudetto. Maradona: "Dedicato a mio padre"». Gli azzurri avevano conquistato il secondo tricolore della loro storia battendo la Lazio 1-0 nell'ultima giornata di campionato grazie a un gol di testa di Marco Baroni dopo soli 7 minuti. Quella squadra, con Ferlaino presidente, era allenata da Albertino Bigon, che portò gli azzurri a chiudere il campionato con due punti di vantaggio sul Milan e sette su Inter e Juve.Grande protagonista del trionfo fu ovviamente Diego Armando Maradona, che in quel campionato realizzò 16 gol e che regalò l'ennesima gioia ai tifosi azzurri dopo il primo scudetto (1986-87), la Coppa Italia (1986-87) e la Coppa Uefa (1988-89). Di lì a pochi mesi, nel settembre del 1990, sarebbe arrivata poi anche la Supercoppa Italiana con una indimenticabile goleada alla Juve al San Paolo: 5-1, doppiette di Silenzi e Careca e gol di Crippa con rete bianconera di Roberto Baggio.La rosa del Napoli campione d'ItaliaEcco la rosa del Napoli campione d'Italia 1989-1990:Portieri: Giuliani, Di FuscoDifensori: Ferrara, Francini, Renica, Bigliardi, Tarantino, Corradini, BaroniCentrocampisti: Fusi, Crippa, Alemao, De Napoli, Mauro, ZolaAttaccanti: Careca, Maradona, Carnevale

