Benitez: "Ritorno al Napoli? No comment"

Interviste 24 Febbraio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



"Ho un grande rapporto coi napoletani e seguo ancora la squadra, ma non tiratemi dalla bocca parole che non voglio dire"





Interviste24 Febbraio 2021Corriere dello Sport"Ho un grande rapporto coi napoletani e seguo ancora la squadra, ma non tiratemi dalla bocca parole che non voglio dire" Il futuro di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli è sempre più in bilico. I risultati stentano ad arrivare e iniziano a circolare i primi nomi su chi potrebbe prendere il suo posto in panchina in caso di addio. Tra quelli in lizza c'è anche un ex, Rafa Benitez, alla guida del Napoli dal 2013 al 2015. Durante la sua gestione gli azzurri hanno conquistato una Coppa Italia (3-1 alla Fiorentina in finale) e una Supercoppa italiana (vittoria ai rigori contro la Juve dopo il 2-2 dopo i tempi supplementari).



Benitez su un suo possibile ritorno al Napoli

A proposito di un suo possibile ritorno sulla panchina del Napoli, il tecnico spagnolo, ai microfoni di Radio Onda Cero commenta: "Ho un grande rapporto coi napoletani e seguo ancora la squadra, ma non tiratemi dalla bocca parole che non voglio dire. Non mi esprimo". L'ex Liverpool ha poi parlato anche di alcuni suoi vecchi calciatori. "Zapata? Il suo ex allenatore me ne parlò benissimo, a Napoli c'erano anche Higuain e Mertens e lui, per questo, non ebbe molto spazio. Koulibaly e Ghoulam erano giovani, come lui, cresciuti al fianco di calciatori esperti come Albiol", ha concluso.



Il futuro di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli è sempre più in bilico. I risultati stentano ad arrivare e iniziano a circolare i primi nomi su chi potrebbe prendere il suo posto in panchina in caso di addio. Tra quelli in lizza c'è anche un ex, Rafa Benitez, alla guida del Napoli dal 2013 al 2015. Durante la sua gestione gli azzurri hanno conquistato una Coppa Italia (3-1 alla Fiorentina in finale) e una Supercoppa italiana (vittoria ai rigori contro la Juve dopo il 2-2 dopo i tempi supplementari).Benitez su un suo possibile ritorno al NapoliA proposito di un suo possibile ritorno sulla panchina del Napoli, il tecnico spagnolo, ai microfoni di Radio Onda Cero commenta: "Ho un grande rapporto coi napoletani e seguo ancora la squadra, ma non tiratemi dalla bocca parole che non voglio dire. Non mi esprimo". L'ex Liverpool ha poi parlato anche di alcuni suoi vecchi calciatori. "Zapata? Il suo ex allenatore me ne parlò benissimo, a Napoli c'erano anche Higuain e Mertens e lui, per questo, non ebbe molto spazio. Koulibaly e Ghoulam erano giovani, come lui, cresciuti al fianco di calciatori esperti come Albiol", ha concluso.