"Maradona e Paolo Rossi sono stati grandi campioni ma ora ne sta nascendo uno come Zielinski, ora è diventato uomo sotto la guida di Gattuso e ha acquisito delle doti anche di cattiveria. Sa giocare con due piedi e usare la testa, gli mancava qualcosa per diventare grande. Ora ha tutto, sta giocando in maniera ragionevole, ottenendo risultati e segnando. La domanda è dove può arrivare con questa classe". Lo ha dichiarato a Radio Marte Marek Kozminski, vice presidente Federazione polacca: "Meglio da mezzala o da trequartista? Nel Napoli lo vedo proprio in quella posizione, lui davanti ha qualità e la collocazione di Zielinski è giustissima, anche perché ha imparato a difendere ed è completo. Contro la Polonia gioca dietro a Lewandowski, si vede che non è che si trovi molto a suo agio. Abbiamo impostato il calcio con uno stile americano, una scuola normale che permette di avere orari predisposti per gli allenamenti. Fino ai 14-15 anni funziona, poi devono trovare una collocazione in una squadra importante. Milik? Vicenda che non finisce mai, storia brutta. Abbiamo parlato con lui suggerendogli di trovare una soluzione, ora però siamo fermi. Il giocatore è stato convocato in Nazionale e abbiamo visto che mese dopo mese era peggio. Se la situazione non si sblocca a gennaio, probabilmente purtroppo non potremo contare su di lui. Io mi auguro che l'entourage del giocatore risolva la situazione".