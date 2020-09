Zielinski ha firmato, in azzurro fino al 2024

Mercato 31 Agosto 2020 Fonte: Sky



L'ufficialità è stata data in un comunicato dal Napoli, accompagnato da una foto in cui posa sorridente con Giuntoli





Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis lo aveva anticipato, ora il rinnovo di Piotr Zielinski è realtà: il centrocampista polacco ha rinnovato il suo contratto con il club azzurro fino al 2024. L'ufficialità è stata data in un comunicato dal Napoli, accompagnato da una foto in cui Zielinski posa sorridente accanto al ds Cristiano Giuntoli. Classe 1994, Zielinski è arrivato al Napoli dall'Udinese nella stagione 2016/17 e da allora ha messo insieme 192 presenze, 22 reti e 15 assist in tutte le competizioni.



