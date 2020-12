Voci dal Forum: Tempio e maglia leggenda



Abbiamo notevoli margini di miglioramento, questo sì, ma sta a noi e solo a noi ottenere quel miglioramento che ti proietta nell'Olimpo del calcio





Il Napoli questa volta fa sua con autorità un'altra partita, nello specifico contro il Crotone, e sale al terzo posto, ovverosia in piena zona Champions. Diciamo subito che la partita è stata affrontata con il giusto piglio, vale a dire con umiltà, rispetto per l'avversario, determinazione e la necessaria cattiveria agonistica. Con queste caratteristiche il risultato non poteva mancare, e non è mancato: il Napoli ha calato un altro poker. Non illudiamoci, però, perché non eravamo brocchi prima e non siamo fuoriclasse ora. Abbiamo notevoli margini di miglioramento, questo sì, ma sta a noi e solo a noi ottenere quel miglioramento che ti proietta nell'Olimpo del calcio. C'è, a mio sommesso avviso, ancora da lavorare, quindi impegno, serietà e pedalare. Si arriverà nell'Olimpo quando si avrà acquistata quella mentalità di cui si parla, gli scambi saranno molto più veloci e le trame in attacco varie e imprevedibili. Si può fare? Certo che si può fare, dipende dalla convinzione che si ha, dall'impegno e anche dall'attacamento ad una maglia, che per quella maledetta e nota vicenda, è diventata leggenda. Si ricordi, poi, che quando si gioca a Napoli, ormai non si gioca più in uno stadio, ma in un tempio.

La partita. Gattuso a Crotone ripropone Ospina, riporta Manolas a fianco di K2, Marittiello a sinistra, Demme a centrocampo con Baka, Lozano a destra, il Bulldozer in attacco supportato da Zielinski che ha preso il posto di Ciro, e Insigne sulla sinistra.

I primi venti minuti sono stati, diciamo così, di studio, poi il Napoli ha premuto sull'acceleratore e per il Crotone non c'è stato più scampo. Insigne ha portato gli azzurri in vantaggio con un magnifico tiro di destro da fuori area. Lozano ha raddoppiato su altrettanto magnifico assist di Insigne. Un incredibile Demme porta atre le marcature con un tiro dal limite dell' area e il Bulldozer cala il poker su servizio di Ciro.

Crotone - Napoli 0 - 4.

Migliori in campo Demme e Insigne, ai quali va un otto pieno. A Insigne per aver segnato e fornito ottimi assist. A Demme perché ha il dono dell'ubiquità, praticamente è dappertutto, un moto perpetuo e irrefrenabile. Ottimi Lozano e Zielinski, ai quali va sette. Più che sufficienti gli altri, fatta eccezione per Di Lorenzo, che la raggiunge appena e che deve porre molta più attenzione alla fase difensiva.