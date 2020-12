Insigne: "Abbiamo fatto una grande prestazione"

Interviste6 Dicembre 2020TMW"Abbiamo giocato da da squadra, al di là dei quattro gol. Classifica? Siamo tutti là, proveremo a giocarcela ogni domenica" Lorenzo Insigne, capitano del Napoli e autore del gol che ha aperto le danze a Crotone, dopo la vittoria è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Oggi abbiamo fatto una grande prestazione, da squadra, al di là dei quattro gol. Ci voleva, era importante. Classifica? Siamo tutti là, proveremo a giocarcela ogni domenica. Sappiamo che è difficile. Abbiamo fatto qualche partita sottotono, ogni tre giorni è difficile, ma dobbiamo mantenere questo ritmo visto che la rosa è più ampia e ci sono tanti calciatori di qualità. Questo permette al mister di ruotare, scende in campo chi sta meglio fisicamente".



