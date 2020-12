Crotone-Napoli: i voti agli azzurri

Cronaca 6 Dicembre 2020 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria in trasferta





Ospina 6,5 - Dopo il rigore parato a Koopmeiners, esce col pugno altissimo sopra tutti al 27' e non ha paura di entrare in scivolata al 35'. Risponde bene sul sinistro di Vulic.



Di Lorenzo 6 - Sostiene la manovra alzandosi con una certa continuità, ma dal suo lato più di un posizionamento è errato - lui scala e Vulic calcia da solo, ad esempio. Però vince contrasti e uno contro uno.



Manolas 6,5 - Gli tocca Simy, che a livello di centimetri lo supera alla mezz'ora. Poi basta, perchè il livello dell'avversario è quello che è.



Koulibaly 6 - Messias lo salta secco in avvio e si becca il giallo, poi ci mette il piede sul destro di Benali a distanza ravvicinata. Ottimo al 14' su Messias, migliora col passare dei minuti. (Dall'83' Maksimovic SV)



Mario Rui 6 - Impreciso al cross al 22', una delle poche volte in cui lo si nota nel primo tempo. Non soffre difensivamente, ma non ci sono molti squilli di tromba.



Bakayoko 6,5 - Sotto il nubifragio la sua fisicità è un punto a sua favore, non sarà velocissimo ma il tocco è elegante e troneggia comandando con autorevolezza. (Dal 78' Lobotka SV)



Demme 7 - Qualche metro alle sue spalle agisce Messias, ma lui si dedica a dare equilibrio in mezzo al campo aprendo il gioco sulle fasce e dando ampiezza in orizzontale. Petriccione rischia di fargli male pur non volendo, e si prende il rosso. Coppia efficiente con Bakayoko, trova anche il gol: due stagionali, nel resto della carriera ne aveva fatti tre in tutto.



Lozano 7 - Si fa trovare pronto in profondità sul suggerimento di Di Lorenzo, nessuno lo segue. Diverse fiammate a corrente alterna nella prima parte del match, poi porta Cuomo al giallo al limite dell'area. Prontissimo sul gol del raddoppio, sebbene sia da solo: è solo il coronamento di una crescita esponenziale nel match. (Dal 78' Politano SV)



Zielinski 7 - Deve raccordare Petagna al duo di centrocampo, e cercare gli esterni sulle fasce, ma quando si spinge in avanti poi viene raddoppiato ed è da solo. Il tunnel su Cuomo che porta al gol di Insigne è elegantissimo, ed è la summa di una prestazione di qualità. (Dal 69' Mertens 6,5 - Una ventina di minuti per sgranchirsi le gambe e due assist per Demme e Petagna)



Insigne 7 - Lozano lo cerca in continuazione, soprattutto in avvio, e dal suo lato deve partire dalla distanza con la palla al piede. Mette Petagna davanti a Cordaz, poi alla mezz'ora si mette in proprio e piazza un siluro dei suoi in rete. Dal 2012-13 è l'unico ad avere sia segnato almeno un gol che servito almeno un assist in Serie A in ciascuna delle ultime nove stagioni: con l'assist a Lozano ce la fa nella stessa partita. (Dal 78' Elmas SV)



Petagna 6 - Primo squillo dopo un minuto, poi un buon pallone in diagonale per Insigne ed un sospetto contatto con Marrone. Non tocca bene al 17' il diagonale di Lozano, ed era davanti a Cordaz, in più si divora lo 0-1 a metà primo tempo. Fa salire la squadra ed il lavoro sporco è efficace, alla fine il gol lo trova ed è felice pure lui.



Gattuso 7 - La pioggia rende tutto più scivoloso e liquido, compreso l'avvio di match che vede il Crotone mostrarsi spesso nella trequarti difensiva. Non si può pressare all'infinito giocando ogni tre giorni, da qui la scelta di fare maggiore densità in mezzo al campo: la grande chance per il vantaggio viene divorata da Petagna, poi arriva grazie alla qualità di Zielinski ed Insigne. Il Crotone gioca un ottimo match e pressa altissimo, i suoi non giocano un calcio dalla qualità chiara ed eccelsa, ma di questi tempi non si può chiedere la luna: bastano le giocate di qualità, quelle dei due gol. E difensivamente mantiene tranquillamente. Il rosso a Petriccione spegne il Crotone, il Napoli dilaga senza giocare il miglior calcio di sempre e fa valere la sua superiorità tecnica.

(claudio russo)