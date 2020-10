Voci dal Forum: La grande bellezza azzurra



Cronaca 17 Ottobre 2020 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Uno spettacolo che sul campo si sono gustati solo pochi eletti. Beati loro!





Cronaca17 Ottobre 2020Forum SoloNapoli - DarioUno spettacolo che sul campo si sono gustati solo pochi eletti. Beati loro!

È stato, diciamocelo, uno show magnifico la partita con l'Atalanta: uno spettacolo che sul campo si sono gustati solo pochi eletti. Beati loro! Fossi in Agnelli, dopo aver visto questa partita, accenderei un cero a qualche Madonna e farei una statua alle ASL di Napoli per lo scampato pericolo, perché la squadra vista oggi non può temere una squadra, come la Juve, che vive soprattutto di continui e non oscuri, ma chiari, chiarissimi soccorsi. Per ora, il presidente bianconero si goda la vittoria del tavolino. Contento lui...

Bene, passiamo alla partita. Gattuso fa debuttare il nuovo acquisto, BakaYoko, e opta per il 4-2-3-1. Nei pali è la volta di Ospina con Hysaj confermato a sinistra. Centrali K2 e Manolas. A centrocampo Fabian con Baka. Politano a destra, Lozano a sinistra e Ciro dietro Osimhen.

Si parte. Sin da subito comincia lo spettacolo azzurro. L'Atalanta viene travolta in ogni zona del campo e Gasperini, in panchina, impreca, ma rimane ammirato e folgorato dalla grande bellezza azzurra. È un susseguirsi continuo di corse, sovrapposizioni, triangolazioni, tiri e chi più ne ha, ne metta. È normale che una tale bellezza sfoci in una netta superiorità, determinata dal 4-0 con il quale si è chiuso il primo tempo. Nel secondo tempo il bottino non è stato più sostanzioso, solo perché la grande bellezza azzurra ha deciso di sollevare il piede dall'acceleratore e, nonostante ciò, il portiere bergamasco ha compiuto almeno due miracoli.

Il risultato finale recita 4-1 per il Napoli. La rete nerazzurra è un gentile omaggio della grande bellezza azzurra, probabilmente presa da un sentimento di compassione.

Marcatori: Lozano, Lozano, Politano, Osimhen.

Ospina è stato attento e preciso nelle poche volte in cui è stato costretto ad intervenire. Di Lorenzo, roccioso e tignoso. Hysaj ottimo guardiano della fascia. Manolas e K2, praticamente quel muro che si attendeva. Baka, una diga. Fabian, la classe. Politano, una scheggia. Ciro, come sempre prezioso. Osimhen, una forza della natura scatenata e imprendibile. Lozano, semplicemente mostruoso. Gattuso, non è solo ringhio, è anche ringhio.

Mi si lasci, ora, fare un plauso ad ADL. Mi è piaciuto il suo modo di comportarsi nella vicenda del tavolino e ho apprezzato il mercato. Chi sa, probabilmente vuole togliere quel cosiddetto e diventare presidentissimo per davvero. Glielo auguro di cuore.