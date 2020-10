Primo gol in serie A per Osimhen con dedica speciale

L'attaccante ha mostrato alle telecamere una maglia bianca con la scritta "End police brutality in Nigeria"





Il 21enne attaccante nigeriano ha trovato il suo primo gol in Serie A segnando il momentaneo 4-0 all'Atalanta, prima dell'intervallo del match del San Paolo che ha aperto la 4^ giornata di Serie A. Bellissimo l'abbraccio con Gattuso dopo l'esultanza coi compagni. Poi ha mostrato alle telecamere una maglia bianca con la scritta "End police brutality in Nigeria".