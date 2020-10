Napoli-Atalanta: i precedenti

╚ la 50esima edizione della sfida in casa azzurra SarÓ la sfida numero 99 in Serie A tra Napoli e Atalanta. E' la 50esima edizione in casa azzurra.



Questo il bilancio dei 49 precedenti al San Paolo: 33 vittorie Napoli, 10 pareggi, 6 sconfitte.





Ultima vittoria del Napoli al San Paolo contro l'Atalanta in Serie A:



27 agosto 2017 - Napoli v Atalanta 3-1



Ultimo pareggio del Napoli al San Paolo contro l'Atalanta in Serie A:



30 ottobre 2019 - Napoli v Atalanta 2-2



Ultima sconfitta del Napoli al San Paolo contro l'Atalanta in Serie A:



22 aprile 2019 - Napoli v Atalanta 1-2