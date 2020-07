Trauma contusivo al gluteo destro per Mertens

Nulla di particolarmente grave per l'attaccante belga





Arrivano le prime notizie sull'infortunio di Dries Mertens, uscito al 31' del primo tempo nella gara vinta ieri 2-1 dal Napoli contro l'Udinese. Nulla di particolarmente grave per l'attaccante belga che, come ha informato il club partenopeo, ha rimediato "solo" un trauma contusivo al gluteo destro.