Voci dal Forum: Ancora quattro partite



Cronaca 19 Luglio 2020 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Contro l'Udinese ancora un buon allenamento e vittoria che dà punti e morale





19 Luglio 2020 - Forum SoloNapoli - Dario

Altre quattro partite e finisce finalmente quest'inutile scorcio di campionato. Oggi ancora un buon allenamento e vittoria che dà punti e morale. Ovviamente non è tanto il risultato quello che conta, ma le indicazioni che ne derivano. Quelle che seguono, a mio parere, sono le indicazioni più importanti: 1) io voglio bene a Calleti, ma questo Calleti deve stare in panchina; 2) siamo veramente certi che Milio deve andare via? Io non ne sarei così sicuro e lo motiverei ancor di più; 3) era veramente necessario che Insigne giocasse per novanta minuti? non si corre il rischio di averlo spossato nella partita che conta?

Per quanto riguarda la partita, direi che il Napoli l'ha dominata. Gli unici rischi corsi, compreso il gol, subito sono dovuti al caso è a un po' di sfortuna. Ad ogni modo, più lesti nelle rimesse laterali e più decisi nei contrasti. A proposito di contrasti, è normale, tanto per fare un esempio, che uno come a Calleti ne perde nove su dieci, perché ci va, come dire, con il piede molle, cosa che non avviene con Demme e quanti come lui.

Un'ultima cosa. Il gol che ha segnato Politano e che ci ha regalato la vittoria è una di quelle cose che prediligo nel calcio: limite dell'area, botta pazzesca e portiere a raccogliere la palla nel sacco, altro che tiro a giro e altre amenità del genere.

Per la cronaca: Napoli - Udinese 2 - 1. Marcatori per il Napoli: Milio e Politano.