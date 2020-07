Gattuso: "Una vittoria sofferta"

"Abbiamo affrontato una squadra ben organizzata in difesa e molto fisica. Il mio rammarico è quello di aver subìto gol dopo che per 23 minuti eravamo stati nella loro area".



"Poi ce l'abbiamo messa tutta per risalire e rimontare. Di questo atteggiamento sono soddisfatto. Purtroppo ci possono essere cali di tensione perchè questo, onestamente, non è calcio. Si gioca continuamente ogni tre giorni e non siamo dei robot".



"Io penso che a questa squadra si possano muovere poche critiche per i risultati che sta ottenendo. Da due mesi a oggi stiamo facendo cose importanti e per questo ringrazio i ragazzi per l'impegno che stanno dimostrando"



"A Bologna mi sono arrabbiato perchè ho visto minor organizzazione in campo. Oggi, invece, sono soddisfatto per la prestazione e per la mentalità"



