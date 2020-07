Gattuso: "Non mi è piaciuto l'atteggiamento"

Insoddisfatto Gattuso. Arriva arrabbiato ai microfoni di DAZN l'allenatore del Napoli dopo la sconfitta contro un'Atalanta che gli azzurri sono riusciti a contenere ma a cui hanno regalato due gol evitabili ad inizio secondo tempo. "L'Atalanta non è partita a mille, abbiamo chiacchierato invece di stare sul pezzo, ce li siamo fatti da soli i gol" ha detto Gattuso, amareggiato non per la prestazione ma per l'atteggiamento mentale della sua squadra. "Sono molto arrabbiato, oggi loro hanno fatto poco. Troppe chiacchiere e parole".



"Abbiamo fatto bene nel primo tempo, anche se qualcosa abbiamo sbagliato a livello qualitativo in uscita palla. Ci sta l'errore, ma dopo abbiamo perso energie per arbitri e guardalinee. Non va bene, pensiamo a giocare. Non mi è piaciuto l'atteggiamento, non voglio cali di tensione neanche a livello comportamentale. La squadra ha pensato solo a lamentarsi invece di giocare. Non ricordo un tiro dell'Atalanta. Barcellona? Prima del 7 o 8 agosto non si gioca, dobbiamo arrivarci al meglio, anche se fa molto caldo. Manca ancora tanto e non posso pensarci. Intanto lavoriamo sulla mentalità, correggiamo gli errori. È vero che siamo a 15 punti dal quarto posto, ma non è importante, conta avere una mentalità vincente".



