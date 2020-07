Gosens: "Abbiamo concesso poco al Napoli"

Interviste 2 Luglio 2020 Fonte: Il Napolista



"Noi vogliamo pensare partita dopo partita, ne abbiamo vinte 9 di fila significa che stiamo giocando bene"





Interviste2 Luglio 2020Il Napolista"Noi vogliamo pensare partita dopo partita, ne abbiamo vinte 9 di fila significa che stiamo giocando bene" Il difensore dell'Atalanta, Robin Gosens, ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria sul Napoli: “Sono contentissimo per i tanti gol che stanno arrivando e ho dato il mio contributo alla vittoria della squadra. Noi vogliamo pensare partita dopo partita, ne abbiamo vinte 9 di fila significa che stiamo giocando bene. Vogliamo donare un sorriso alla nostra gente e questo era il nostro obiettivo. Finalmente non abbiamo preso nessun gol, abbiamo fatto un'ottima prestazione in difesa visto le poche occasioni del Napoli. Cosa è successo nello spogliatoio? Nel secondo tempo c'è sempre un calo ma noi abbiamo subito chiuso la partita con due goal”.



Il difensore dell'Atalanta, Robin Gosens, ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria sul Napoli: “Sono contentissimo per i tanti gol che stanno arrivando e ho dato il mio contributo alla vittoria della squadra. Noi vogliamo pensare partita dopo partita, ne abbiamo vinte 9 di fila significa che stiamo giocando bene. Vogliamo donare un sorriso alla nostra gente e questo era il nostro obiettivo. Finalmente non abbiamo preso nessun gol, abbiamo fatto un'ottima prestazione in difesa visto le poche occasioni del Napoli. Cosa è successo nello spogliatoio? Nel secondo tempo c'è sempre un calo ma noi abbiamo subito chiuso la partita con due goal”.