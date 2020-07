Voci dal Forum: I punti deboli



Cronaca 2 Luglio 2020 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Uno è veramente troppo debole: l'esterno basso di sinistra, vale a dire Mario Rui





Cronaca2 Luglio 2020Forum SoloNapoli - DarioUno è veramente troppo debole: l'esterno basso di sinistra, vale a dire Mario Rui

Non tutto il male viene per nuocere, quindi non tutte le sconfitte vengono per nuocere, a patto che se ne tirino le giuste conclusioni. Mi fido dell'intelligenza di Gattuso e so che dalla sconfitta di Bergamo ne trarrà le giuste conclusioni. A parer mio, il Napoli ha due punti deboli, ma uno è veramente troppo debole: l'esterno basso di sinistra, vale a dire Mario Rui. È sempre nella zona presidiata da Mario Rui che gli avversari costruiscono le azioni più letali. Il portoghese tocca un'infinità di palloni, perché, molto probabilmente, è questo che vogliono gli avversari di turno, sapendo in anticipo che difficilmente partirà un cross degno di essere chiamato tale, o l'invenzione di un passaggio smarcante. Si avrebbe bisogno in quella zona del miglior Ghoulam, o di qualcuno con altro peso. L'altro punto debole, ma non così forte come quello di Rui, è costituito da Politano, che è un buon giocatore e mulla di più. Non potrà mai sostituire Calleti, oerché semplicemente non è all'altezza. La sconfitta odierna l'ha detto chiaramente.

Non mi soffermerò più di tanto sulla partita, perché questo campionato è ormai finito. La Juve vincerà il suo ennesimo scudetto; Inter, Lazio e Atalanta in Champions; Brescia, SPAL e Lecce in serie B. Il tutto era chiaro già dopo quel famoso rigore di Bologna a favore della solita Juve.

Per quanto riguarda i singoli, direi molto male Ciro, impalpabile Politano, inguardabile Mario Rui, appena sufficienti gli altri.

Per la cronaca, a Bergamo Atalanta - Napoli 2-0.