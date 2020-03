Voci dal Forum: È tutto da rifare

Cronaca 29 Febbraio 2020 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Tutta la nostra vicinanza per quelle persone alle prese con questo dannato virus, ma le decisioni della Lega sono assurde e inspiegabili e falsano, inevitabilmente, qualsiasi competizione





Cronaca29 Febbraio 2020Forum SoloNapoli - DarioTutta la nostra vicinanza per quelle persone alle prese con questo dannato virus, ma le decisioni della Lega sono assurde e inspiegabili e falsano, inevitabilmente, qualsiasi competizione Terza vittoria di fila per il Napoli e obiettivo dei 40 punti, almeno a quanto afferma Gattuso, quasi raggiunto. Vittoria indiscutibilmente meritata quella odierna contro il Torino, anche anche se è mancata la solita cattiveria sotto porta con conseguenti occasioni sprecate. C'è necessità là davanti di un cecchino vero, di un rapinatore rapace, insomma di uno che non perdona e non si lascia pregare quando gli capita l'occasione. Speriamo che chi di dovere sappia cosa fare, dove mettere le mani. Buon Dio, ci sarà pure qualcuno in giro che faccia al caso nostro. Si vedrà.

La partita. Gattuso presenta Hysaj a sinistra, Lobotka al posto di Demme, Politano sulla destra e Milik in avanti. Per il resto, stessi uomini che hanno giocato contro il Barcellona. Si parte. Il Toro preme subito sull'acceleratore e al 2° si crea una ghiotta occasione. Al 2° cross di Ansaldi, Ospina esce a vuoto e De Silvestri può battere a rete. La palla fortunatamente viene ribattuta dalla muraglia umana che si era messa a difesa della porta. Il Napoli sembra in balia dell'avversario. Al 9° Milik dialoga con Fabian ed esplode il suo sinistro da fuori area. Sirigu si oppone. Al 18° Zaza stende Fabian al limite dell'area. Punizione per il Napoli. Alla battuta va Insigne. Palla in area e zuccata di Manolas. Napoli in vantaggio. Al 24° grande occasione per il Napoli con Insigne. Ansaldi combina un pasticcio e regala palla ad Insigne, che s'invola tutto solo verso la porta avversaria. A tu per tu con il portiere sbaglia la più facile delle occasioni. In precedenza ne aveva sbagliata un'altra con il solito, goffo tiro a giro. Spiegategli, per favore, che non è cosa sua. Ad ogni modo, ora c'è solo una squadra in campo ed è naturalmente il Napoli. Si va al riposo con il Napoli meritatamente in vantaggio.

Secondo tempo. Non cambia la scena: Napoli padrone del campo. Al 74° Ciro al osto di Milik. Al 78° Allan per Lobotka. All'82° raddoppio del Napoli. Il grande Ciro serve u delizioso pallone per Di Lorenzo, che sbuca alle spalle di Rincon e mette dentro. All'84° Elmas per Politano. Al 91° goal del Torino. Verdi apre per Ansaldi, che crossa in area. Zuccata precisa di Edera e Ospina battuto. Non succederà più nulla. Napoli - Torino 2-1.

Ospina è stato molto insicuro nelle uscite, per il resto non ha dovuto fare molto. Per quanto mi riguarda, non raggiunge la sufficienza. Bene tutta la difesa. Molto bene Lobotka. Zielinski e Fabian sono due certezze ed è gradevole quella del polacco. Gran lavoro per Politano, quindi bravo. Milik si è dato tanto da fare, ma io vorrei vederlo in coppia con Ciro. Solo in tal caso mi sbilancerò su Milik. Secondo me, Ciro e Milik potrebbero essere letali. Per quanto riguarda Insigne, quell'occasione sbagliata e quel goffo tiro a giro dovrebbero non farlo raggiungere la sufficienza. Secondo me no, e premio il suo darsi da fare, qualche buon recupero e qualche buona palla data e va oltre la sufficienza.

Chi è entrato è senza voro, fatta eccezione per Ciro, che anche oggi ha lasciato il suo zampino.

Occhio e testa all'Inter adesso. Va detto che, per le assurde decisioni prese in Lega per accontentare il solito Agnelli (CorSera), l'Inter si presenterà al San Paolo con gli effettivi ben riposati. È vittimismo? No, è semplice constatazione dei fatti.

Per quanto riguarda Lega, AIA e FIGC mi rifaccio al grande Gino e dico: - È tutto da rifare!-