Manolas: "Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni create"

Interviste 29 Febbraio 2020 Fonte: Si Gonfia La Rete



"Dobbiamo essere sempre concentrati, perché in un attimo prendi un gol e cambia la partita"





Interviste29 Febbraio 2020Si Gonfia La Rete"Dobbiamo essere sempre concentrati, perché in un attimo prendi un gol e cambia la partita" Kostas Manolas, Man of the Match della partita Napoli-Torino, ha rilasciato un'intervista ai colleghi di Dazn. Il difensore azzurro si è detto contento per la vittoria, ma non lesina autocritica riguardo le occasioni sprecate ed i cali di concentrazione. Sbavature che, come stasera, avrebbero potuto influenzare la grandissima prestazione degli azzurri.



Kostas Manolas: “Buona gara, ma dobbiamo essere migliori nello sfruttare le occasioni create”

Un solo difensore in Europa ha segnato più di Manolas

