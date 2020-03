Di Lorenzo: "Pensiamo già alla Coppa Italia"

Interviste 29 Febbraio 2020 Fonte: Il Mattino



"Non so se la crisi sia alle spalle, dobbiamo continuare così con importanti passi in avanti"





Interviste29 Febbraio 2020Il Mattino"Non so se la crisi sia alle spalle, dobbiamo continuare così con importanti passi in avanti" Protagonista lo era sempre stato, ma stasera Giovanni Di Lorenzo si è preso anche la scena con il gol. «Alla prima occasione è andata male, potevo fare meglio. Nella seconda ho segnato e sono contento. La prima rete al San Paolo è una grande emozione» ha detto in conferenza il terzino azzurro. «Il Torino era un banco di prova importante, penso che abbiamo disputato una buona gara. Anche stasera sull'unica occasione abbiamo subito la rete avversaria. Dispiace, perché volevamo tenere la porta inviolata ma importante erano i tre punti».



«Stiamo dando continuità di prestazione e risultati, ora pensiamo già alla Coppa Italia» ha continuato Di Lorenzo in conferenza. «Nelle ultime cinque gare siamo migliorati, ma la fase difensiva parte dagli attaccanti che ci danno una grande mano, tutta la squadra è concentrata e si sta vedendo il lavoro. Non so se la crisi sia alle spalle, dobbiamo continuare così con importanti passi in avanti. Stasera è stata una grande prova».



Protagonista lo era sempre stato, ma stasera Giovanni Di Lorenzo si è preso anche la scena con il gol. «Alla prima occasione è andata male, potevo fare meglio. Nella seconda ho segnato e sono contento. La prima rete al San Paolo è una grande emozione» ha detto in conferenza il terzino azzurro. «Il Torino era un banco di prova importante, penso che abbiamo disputato una buona gara. Anche stasera sull'unica occasione abbiamo subito la rete avversaria. Dispiace, perché volevamo tenere la porta inviolata ma importante erano i tre punti».«Stiamo dando continuità di prestazione e risultati, ora pensiamo già alla Coppa Italia» ha continuato Di Lorenzo in conferenza. «Nelle ultime cinque gare siamo migliorati, ma la fase difensiva parte dagli attaccanti che ci danno una grande mano, tutta la squadra è concentrata e si sta vedendo il lavoro. Non so se la crisi sia alle spalle, dobbiamo continuare così con importanti passi in avanti. Stasera è stata una grande prova».