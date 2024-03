Voci dal Forum: Faccio fatica

Cronaca8 Marzo 2024Forum SoloNapoli - DarioSotto la gestione Calzona, la squadra non ha per niente migliorato, se non di poco, e oggi ne ho avuta piena conferma Faccio una tremenda fatica a immaginare che questa squadra, qualche mese fa, abbia vinto lo scudetto. Quello scudetto è e rimane una genialata di quel fuoriclasse della panchina che è Spalletti, coadiuvato da un serio professionista, quale Giuntoli, e supportato da una serie di concomitanze favorevoli: irripetibile! Già con la Juve mi ero accorto che la squadra, sotto la gestione Calzona, non aveva per niente migliorato, se non di poco, e oggi ne ho avuta piena conferma. Una squadra senza nerbo, senza idee, senza cattiveria agonistica, senza niente di niente e con un pallone gonfiato in tribuna a darsi un sacco di arie, il suo presidente, ovvero l'uomo dei bilanci, dei ricorsi e dei controricorsi, del fare, ma puntualmente con i soldi degli altri. Non se ne può più!

Tornando alla partita, non credo il Napoli possa fare più di tanto. La squadra è incompleta in difesa(si attende ancora il sostituto di Kim), incompleta a centrocampo(dov'è Zielinski?), incompleta sugli esterni(si attende ancora il sostituto di Lozano). Non credo possa fare più di tanto, perché tolti sicuramente Kvara, un po' Osimhen e lo stesso Meret, tutti gli altri non sono niente di speciale. Il Toro porta via, tutto sommato, un pareggio meritato. È vero, gli azzurri hanno avuto qualche occasione, ma fatta eccezione per il gol che al 61° li ha portati in vantaggio con Kvara, su cross al bacio di Mario Rui, sono state frutto del caso. Come quella clamorosa, capitata a Kvara al 14°. Politano ruba palla a centrocampo e s'invola verso la porta avversaria. Raggiunta l'area, si accorge di Kvara, libero sulla destra, e gli porge il più delizioso dei palloni, mettendolo solo davanti al portiere con una palla che urla: "Spingimi dentro!" Che ti combina Kvara? Tiene gli occhi bassi, non vede né porta e né portiere, e spara una cannonata sul portiere. Sfortuna? No, non è la prima volta e, probabilmente, non sarà neanche l'ultima. Sotto porta ci vuole più freddezza e quella è dei fuoriclasse. Kvara ha tutto per diventarlo, ma e ancora lontano dall'esserlo. Al 61°, ad ogni modo, come detto in precedenza, segna un gran gol. Tre minuti dopo il Toro pareggia sul solito pasticcio difensivo. Si darà, probabilmente, colpa a Meret, per la gioia di qualche idiota. Meret non ha nessuna colpa, anzi ha salvato il risultato.

Al Maradona: Napoli - Toro 1-1.

Temo che Calzona sia testardo e limitato. Perché? Perché che senso ha mandare in campo un ectoplasma, Zielinski, e regalare un uomo agli avversari? Perché non provare Simeone e far giocare Lindstrom al posto di Zielinski? No, non ci siamo. Ha poca importanza, comunque, perché il Napoli non ha nessuna possibilità di superare Bologna e Roma. A proposito di Roma, quanto hanno impiegato quelli della Roma per capire gli schemi di De Rossi? Una, forse due settimane. A Napoli occorrono mesi, anni. Ma per favore...

Bene Meret, Ostigard e Kvara. Appena sufficienti J2, Politano, e basta così. Su quell'individuo in tribuna, il sultano, un velo pietoso. A qualcuno in buona fede, dico: - Non credere neanche per un istante alla favola dello stadio e centro sportivo a Bagnoli. È solo un tentativo d'avere gratis, o per pochi spiccioli il Maradona. È quello l'obiettivo! -

Conclusione. Spero di sbagliare, ma, per quanto mi riguarda, nessuna speranza per il Napoli a Barcellona. Speriamo solo di non prendere la classica imbarcata.