Cronaca 8 Marzo 2024 Fonte: TMW



Cronaca8 Marzo 2024TMWI tifosi del Napoli sono insorti contro l'arbitro di Schio, reo di non aver concesso un rigore agli azzurri Tanta rabbia dei tifosi napoletani per la direzione di gara di Davide Orsato in Napoli-Torino. Al triplice fischio dell'anticipo della 28esima giornata di Serie A finito 1-1, il pubblico del Maradona è insorto contro l'arbitro di Schio, reo - secondo il pubblico - di non aver concesso un rigore agli azzurri per una spinta di Buongiorno su Osimhen e aver permesso un gioco ostruzionistico e con tante perdite di tempo ai granata.