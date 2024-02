Voci dal Forum: È isso!

Il Sassuolo ce l'ha messa tutta, ma in campo c'era il Napoli dell'anno scorso





Non ci speravo più. Avevo perso ogni speranza. Finalmente è tornato, Chi? il Napoli dell'anno scorso! È isso! Dio mio, è quanto ci è voluto! Quanti morsi amari! Che fegato gonfio! È isso! È stato lo stesso spettacolo, quello a cui eravamo abituati l'anno socrso. Che bello! È stat una goduria questa partita contro il Sassuolo, ma è stata anche goduria sentire i commenti dei telecronisti di parte, quasi tutti, che erano sorpresi e si inchinavano a tanta grandezza. Sì, il Napoli è stato grande, davvero grande! Il Sassuolo ce l'ha messa tutta, ma in campo c'era il Napoli dell'anno scorso, e non c'è stato niente da fare. Il destino ha voluto che il Sassuolo passasse anche in vantaggio con un tiro di rara bellezza di Racic, al suo primo goal, ma non c'è stato niente da fare. un rullo compressore si è abbattuto sulla squadra emiliana. che è stata travolta da una valanga di reti, sei per la precisione, ma potevano essere molte, ma molte di più. Chiaramente non mi soffermerò sulla cronaca della partita, ché è stato uno show a senso unico. Dico solo che il momentaneo pareggio è stato conquistato da Ramhani, poi tre volte Osimhen, che si è portato il pallone a casa e due volte Marakvara. Con una partita del genere, è semplicemente inuttile stilare pagelle: tutti bravi. Dico solo che si è rivisto Anguissa ed è stato un belvedere.

Domenica c'è lo scontro con la Juve. Per quanto mi riguarda, è diventata una partita come le altre. Non l'aspetto con particolare ansia. La Juve non è più quell'ostacolo quasi insuperabile degli Agnelli e, temo per loro, non lo sarà mai più. La partita che aspetto con ansia è quella di Barcellona e questo Napoli può assolutamente farcela. Spero solo che il sultano tenga quella boccaccia chiusa e che non si faccia vedere, scompaia.

Per la cronaca: Sassuolo - Napoli 1-6. È tutto ed è isso!