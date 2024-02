Il Napoli affonda il Sassuolo

Padroni di casa avanti, poi Rrahmani, una tripletta di Osimhen e una doppietta di Kvaratskhelia regalano i tre punti agli azzurri





Prima vittoria sulla panchina del Napoli per Francesco Calzona: nel recupero della 21a giornata, gli azzurri battono 5-1 il Sassuolo in rimonta, ritrovano il successo dopo 3 gare a secco e agganciano la Lazio all'ottavo posto, a -1 dalla Fiorentina. Al Mapei Stadium sono i padroni di casa a passare per primi in vantaggio, con un bellissimo destro a giro di Racic nell'angolino (17'). I campioni d'Italia, però, non ci stanno e ribaltano il match in 2 minuti, tra il 29' e il 31', prima con Rrahmani e poi con Osimhen. Il nigeriano al 41' trova la doppietta e a inizio ripresa la tripletta dopo un regalo di Tressoldi (47'). Nella ripresa c'è gloria anche per Kvaratskhelia (doppietta). Esordio da incubo per Bigica sulla panchina del Sassuolo, che rimane penultimo con Cagliari e Verona a quota 20.



LA PARTITA

Roboante vittoria del Napoli al Mapei Stadium, un 6-1 che dice tutto dell'imbarazzante superiorità della squadra di Calzona, brava a non disunirsi dopo lo svantaggio iniziale e ad approfittare di un Sassuolo confuso e senza identità. La zona Champions dista ancora 8 lunghezze, ma con un Osimhen così sognare diventa quasi un obbligo. Riesce, invece, davvero difficile pensare che gli emiliani siano stati gli unici a battere l'Inter in campionato, una settimana dopo aver preso lo scalpo della Juventus. L'esonero di Dionisi non ha sortito alcun effetto, nemmeno un po' di amor proprio e rispetto per i tifosi, con la squadra che si è sciolta come neve al sole dopo aver subito il pareggio. Con questo atteggiamento, anche il recupero di Berardi potrebbe non bastare per raggungere la salvezza.



Alla prima panchina in Serie A, il nuovo allenatore Bigica riparte dal 4-2-3-1 di Dionisi, ma con un paio di interpreti diversi: Racic in mezzo al campo per lo squalificato Boloca, mentre Bajrami scalza Volpato nel terzetto alle spalle di Pinamonti. Calzona perde Cajuste ma recupera capitan Di Lorenzo. A centrocampo trova posto l'ex Traore, mentre Politano completa il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Al Mapei Stadium è il Napoli a fare subito la partita, con quattro occasioni nel primo quarto d'ora ma, a sorpresa, è il Sassuolo a passare in vantaggio alla prima azione, con un bellissimo destro a giro rasoterra di Racic che infila Meret (17'). I neroverdi si procurano anche un'altra occasione, quando Di Lorenzo perde malamente palla a centrocampo, ma Laurentié sbaglia l'appoggio a Thorstvedt al limite dell'area. Gli azzurri hanno il merito di rimanere in partita, i padroni di casa spariscono dal e tra il 29' e il 31' il match cambia direzione: splendido il colpo di tacco di nguissa per Rrahmani, Consigli tocca ma non riesce a impedire il pareggio; poi sale in cattedra Osimhen che, con un'azione quasi fotocopia della precedente, fulmina Consigli. Al 41' il nigeriano cala il tris: Matheus Henrique sbaglia l'uscita e serve inavvertitamente Politano, pallone al compagno che supera ancora Consigli in uscita. Nel recupero si accende anche Kvara, ma il portiere del Sassuolo è reattivo e respinge con il piede.



Bigica non riesce a dare la scossa ai suoi nello spogliatoio e dopo appena due minuti Osimhen trova la tripletta: Tressoldi sbaglia l'avvio di azione e serve Kvara, il georgiano vede Osimhen tutto solo in area e per il nigeriano è un gioco da ragazzi battere Consigli. La differenza tecnica e qualitativa è davvero imbarazzante, il Sassuolo ha il morale sotto i tacchi e sembra di assistere a un match tra squadre di categorie diverse. Così nella ripresa c'è gloria anche per Kvaratskhelia che, dopo l'assist, si mette in proprio e realizza una doppietta che rende davvero umiliante il punteggio finale. Per il Napoli il secondo tempo diventa poco più che un allenamento e l'occasione per far rifiatare qualcuno. Il Sassuolo è davvero senza anima e anche chi è entrato non è riuscito minimamnente a dare una seppur minima scossa.



