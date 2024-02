Politano rinnova fino al 2027

Mercato31 Gennaio 2024Corriere dello SportL'esterno del Napoli aveva ricevuto nelle ultime settimane un'offerta importante dall'Al-Shabab Matteo Politano rinnova con il Napoli fino al 2027. La notizia è ufficiale. L'annuncio arriva sui social con il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis: "Matteo resta con noi fino al 2027!". Poi la nota ufficiale sul sito del club: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 30 giugno 2027".



