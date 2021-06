Matteo Politano è diventato papà

Matteo Politano e la bellissima Francesca Sozzi sono diventati genitori. E' nata Giselle, la loro prima figlia. L'annuncio sui social del calciatore in forza al Napoli e della sua compagna che hanno condiviso con i loro tantissimi follower la foto della culla e di un piccolo pupazzetto. L'attaccante ha scritto un bel messaggio per la sua piccola Giselle:"Finalmente sei arrivata amore di papà!!! La mamma è stata bravissima e tu sei il regalo più bello che la vita potesse mai farmi! Ti amo follemente Giselle".Queste le parole scelte dalla neo mamma per celebrare la nasciata di Giselle: "Mamma, non potevo che non dare il Tuo nome a mia figlia. Non mi hai lasciata un secondo sola oggi.. Ti parlavo, ti cercavo, ti sentivo... Mi hai scaldata per alleviare il dolore, abbagliante come solo tu sai essere, grazie. Sei il mio miracolo, la mia comprensione nel mondo, il senso vero dell'esistenza. Benvenuta Giselle. E grazie Matteo vita mia, non mi dimenticherò mai i tuoi occhi pieni di lacrime... Ora siamo una famiglia ♥?" . Il post ha ricevuto subito il like di tantissimi fan e amici, una delle prime a farle gli auguri è stgata la moglie di Lorenzo Insigne.