Voci dal Forum: Perché Ostigard via?

Cronaca 28 Gennaio 2024 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Cronaca28 Gennaio 2024Forum SoloNapoli - DarioCi penserei bene prima di privarmi di lui che il suo lo fa sempre e di testa è insuperabile Contro la Lazio, almeno per quanto mi riguarda, era importante non perdere, e ciò che rimane del napoli non ha perso. Questo è un punto che, a fine stagione, per il sultano può valere oro. Ora, si spera, che la grande emergenza arrivi alla sua fine e, senza emergenza, il Napoli, indipendentemente da chi incontrerà, considerata la classifica, può puntare solo e sempre alla vittoria. Altre scelte non ne ha. È una situazione nella quale Il Napoli stesso ci si è messo e, tocca al Napoli, tirarsene fuori. E per venirne fuori oggi, a mio modo di vedere, ci sono tutti i presupposti. Il vero campionato del Napoli è cominciato con il pareggio con la Lazio. Tre sono state le componenti xhe hanno fatto sì che il Napoli non perdesse a Roma con la Lazio: 1) la voglia di combattere e di non perdere dei ragazzi; 2) la lucidità dell'uomo in panchina, vale a dire Mazzarri, che si è dimostrato tutt'altro che bollito; 3) finalmente una ritrovata condizione atletica. È quest'ulrtima, la condizione atletica, che ha giocato un ruolo preponderante per il pareggio di Roma, quindi questo pareggio, che ha quasi il sapore di una vittoria, porta il nome del prof. Pondrelli. Non avevo dubbi che avrebbe sistemato le cose, e puntualmente l'ha fatto, ma i disastri combinati dal duo Garcia-Rongoni sono stati davvero tanti. Si spera che Napoli abbia posto per sempre fine ai disastri che usualmente commettono questi due signori, Cric e Croc. Solo il sultano, ha fatto giustamente mea cupla, poteva commettere un simile errore. Il sultano, però, era sotto il pericoloso effetto del delirio d'onnipotenza e della presunzione, dal quale ancora non è uscito del tutto.

La partita. Poco da dire. Bloccata e noiposa per tutta la sua durata- Mazzarri si è presentato con un 3-5-2, che ha retto senza eccessiva fatica l'urto, si fa per dire, della Lazio. I tre centrali, che si sono comportati benissimo, sono stati Ostigard, Rrahmani, e J2. Di Lorenzo e Marittiello a sopportare il centrocampo. A centrocampo Lobo, Demme e Zielu, mentre le due punte, Raspa e Poilitano. In porta Gollini. Il risultato finale è stato di 0-0.

Il migliore in campo è stato, senza ombra di dubbio, Lobo, autore di una prestazione eccezionale. Appena sotto la sufficienza Raspa e Zielu. Tutti gli altri sufficienti o più che sufficienti. Gli assenti di oggi sono quasi tutti al rientro. Sarà dura, molto dura, battere adesso il Napoli.

Una considerazione. Ci penserei bene prima di privarmi di Ostigard che il suo lo fa sempre e di testa è insuperabile. Si è certi che Perez sia più forte di Ostigard? Secondo me, assolutamente no. Non facciamo che i Pozzo a Napoli abbiano trovato la gallina dalle uova d'oro. Ostigard + il marcatore più forte che ha il Napoli, e accetto scommesse. Privarsene potrebbe essere un tragico errore.