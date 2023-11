UFFICIALE: esonerato Rudi Garcia

Cronaca14 Novembre 2023Corriere dello SportNel comunicato pubblicato sul sito ufficiale: "A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino a oggi" Era nell'aria, ora è arrivata anche l'ufficialità: Rudi Garcia non è più l'allenatore del Napoli. È lo stesso club azzurro ad annunciare l'esonero del tecnico francese arrivato in estate: "La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Rudi Garcia - il comunicato pubblicato sul sito ufficiale - A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino a oggi".

Fatale per Garcia è stata la sconfitta contro l'Empoli al Maradona: da allora, il Napoli si è chiuso in silenzio stampa per valutare il da farsi.



