Fiocco rosa in casa Garcia

Cronaca 8 Settembre 2023 Fonte: Corriere dello Sport



La compagna, Francesca Brienza, tramite un post su Instagram ha anche annunciato il nome della bambina, ovvero Sofia





Cronaca8 Settembre 2023Corriere dello SportLa compagna, Francesca Brienza, tramite un post su Instagram ha anche annunciato il nome della bambina, ovvero Sofia Gioia grande per Rudi Garcia: è appena nata la quarta figlia del tecnico del Napoli, la prima con l'attuale compagna, Francesca Brienza. Proprio la giornalista conosciuta ai tempi della Roma aveva annunciato la gravidanza nel giorno del suo compleanno. Era giugno e il tecnico francese era stato ufficializzato da poche ore come nuovo allenatore del Napoli al posto di Spalletti.



Garcia, il nome della figlia

Fiocco rosa per Garcia, dunque, che dal precedente matrimonio aveva avuto tre figlie e ora vive un momento di grande gioia per la prima nascita con la sua dolce metà. Francesca Brienza, tramite un post su Instagram ha anche annunciato il nome della bambina, ovvero Sofia.



Le congratulazioni di De Laurentiis

Anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è voluto congratulare con la coppia tramite un post su X: "Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli gioiscono per la nascita di Sofia, figlia di Rudi Garcia e della compagna Francesca. Evviva!"