Zielinski: "Stiamo facendo cose incredibili"

Interviste 28 Marzo 2023 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Dobbiamo proseguire come stiamo facendo, perché ci sono ancora tanti punti a disposizione"





Interviste28 Marzo 2023Gazzetta dello Sport"Dobbiamo proseguire come stiamo facendo, perché ci sono ancora tanti punti a disposizione" La stagione del Napoli presto sarà negli annali della Serie A, ma non è ancora il momento di fermarsi. Lo fa capire chiaramente Piotr Zielinski, nell'intervista rilasciata a Sport Mediaset dopo la sfida di qualificazione agli Europei tra Polonia e Albania. "Abbiamo degli obiettivi e vogliamo raggiungerli vincendo il maggior numero di partite - ha spiegato il centrocampista polacco - la parola scudetto non ci ha mai fatto paura, abbiamo sempre avuto una squadra forte e ora stiamo facendo cose incredibili, ma il campionato è ancora lungo. Dobbiamo proseguire come stiamo facendo, perché ci sono ancora tanti punti a disposizione. Allo stesso modo non abbiamo timore in Champions, il gruppo è maturo e possiamo fare grandi cose". Da un punto di vista personale, il suo contratto scadrà nel 2024 e presto cominceranno i colloqui con la società per chiarire la propria posizione. Per quanto riguarda il calciatore, la volontà è quella di restare in azzurro: "Sto benissimo qui, da quando sono arrivato mi sono sentito come a casa e voglio continuare col Napoli. Manca un anno e mezzo alla scadenza, non c'è alcuna fretta. Io capitano? C'è Di Lorenzo, siamo a posto".



LA COPPIA — I simboli di quest'annata straordinaria sono senz'altro Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, che con le loro prodezze stanno trascinando il Napoli. Hanno 24 e 22 anni e la giovane età lascia supporre margini di miglioramento sconfinati. Zielinski è della stessa idea. "Sono due giocatori fortissimi, se un giorno dovessero vincere il Pallone d'Oro sarei molto contento. Per ora però penso alla squadra" ha concluso.



