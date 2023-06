É Kvaratskhelia il miglior giocatore della serie A

Cronaca2 Giugno 2023Corriere dello SportSi aggiunge a Kim che ha vinto nella categoria difensori, Osimhen tra gli attaccanti e Spalletti come allenatore Khvicha Kvaratskhelia è il miglior giocatore del campionato di Serie A 2022/23. La Lega ha comunicato il suo trionfo, il georgiano è stato eletto MVP e avrà diritto un meritatissimo posto nel Team Of The Season della Serie A. Straordinaria la prima stagione con la maglia del Napoli dell'attaccante georgiano. Con 12 gol e con ancora una gara da disputare, Kvara è stato assoluto protagonista della cavalcata che ha permesso alla squadra di Spalletti di conquistare lo scudetto.



Serie A, da Kim a Osimhen: quanti riconoscimenti per il Napoli

Il numero 77 del Napoli è solo l'ennesimo tra giocatori e allenatore ad essere celebrato dalla Lega. Spalletti, infatti, era stato eletto allenatore dell'anno, mentre Kim ha vinto nella categoria difensori superando il compagno Di Lorenzo e Theo Hernandez del Milan. Osimhen, poi, ha trionfato tra gli attaccanti. Napoli ovunque presente a conferma di un campionato dominato e di uno scudetto vinto con ampio merito.









