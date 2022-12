Voci dal Forum: Siamo seri



Cronaca 17 Dicembre 2022 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



La sconfitta con il Villareal? Niente di grave, niente di preoccupante





La sconfitta con il Villareal? Niente di grave, niente di preoccupante

Il Napoli ha giocato contro il Villareal un'amichevole di un certo rilievo, e l'ha persa. Niente di grave, niente di preoccupante. Mancavano ancora tanti titolari e la condizione non è ancora ottimale. Sono partite queste che hanno il solo scpo di mettere minuti nelle gambe e di prpovare qualche schema nuovo, qualche soluzione, nient'altro. Ciò che è importante è farsi trovare pronti per il 4 gennaio, tutto il resto è aria fritta, chiacchiere che lasciano il tempo che trovano. Una partita come quella odierna, però, può aiutarti a schiarire le idee e ad intraprendere il sicuro percorso che porta al titolo. A mio modo di vedere, le cose da chiarire sono le seguenti: 1) sì, d'accordo, in una rosa del genere possono essere considerati tutti titolari, ma fino a un certo punto; 2) Marakvara deve essere servito di più, renderlo più partecipe al gioco e spiegare a Mario Rui che non è e non sarà mai Marakvara; 3) il centrocampo a due può essere un rischio, perché il Napoli non ha gli interpreti giusti, quindi utilizzarlo, speriamo mai, solo in casi disperati. Ad ogni modo e concludo, guardo al futuro con giustificato ottimismo, perché? Per hé ditemi chi può permettersi il lusso di schierare in atttacco Marakvara, Osi e Lozano? Siamo seri, sono gli altri che si devono preoccupare, non certamente il Napoli.

Domani finalmente finisce la farsa di questo campionato del mondo. D10S aveva ragione, un milione di volte ragione. Chi vincerà? Non mi interessa. Ad ogni modo, anche se dovesse vincere l'Argentina, D10S rimane di un altro pianeta, ineguagliabile e inarrivabile. D10S vinse il campionato del mondo con Cuciuffo, ma ci rendiamo conto? Certi paragoni solo personaggi a corto di neuroni, come Cassano e quanti come lui, possono farli. Siamo seri ancora una volta.