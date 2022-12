Azzurri sconfitti in amichevole

Il Villareal si impone al Maradona 3-2 ma il Napoli resta sempre in partita nonostante gli esperimenti e i numerosi cambi





Cronaca17 Dicembre 2022Corriere dello SportIl Villareal si impone al Maradona 3-2 ma il Napoli resta sempre in partita nonostante gli esperimenti e i numerosi cambi Il Napoli torna ad assaporare l'amaro calice della sconfitta, seppur in amichevole, arrendendosi 3-2 al Villarreal nella notte del ritorno al Maradona degli indimenticati ex Albiol e Reina. Davanti a una bella cornice di pubblico, oltre 30mila i tifosi sugli spalti, la squadra di Spalletti, in vena di esperimenti, gioca comunque una partita seria e pił che dignitosa, fatalmente influenzata nel risultato finale dai numerosi cambi effettuati nel secondo tempo. E' la prima frazione infatti a riservare il meglio sotto il profilo dello spettacolo e le indicazioni pił credibili: match intenso e giocato a viso aperto da entrambe le squadre e finito sull'1-1 con il botta e risposta tra Capoue e Osimhen. Nel secondo tempo decide fondamentalmente il micidiale uno-due assestato da Jackson e Gerard a cavallo del valzer delle sostituzioni. Un rigore trasformato da Kvaratskhelia dopo un bel guizzo di Zerbin, rende giustamente meno pesante il ko del Napoli.



NAPOLI: Meret; Di Lorenzo (74' Barba), Ostigard, Juan Jesus (62' Zanoli), Mario Rui (86' Marchisano), Lobotka (61' Demme), Ndombele (46' Gaetano), Elmas (46' Zerbin), Raspadori (74' Zedadka), Kvaratskhelia, Osimhen (62' Simeone). All. Spalletti



VILLARREAL: Reina; Femenia, Raul Albiol, Pau Torres, Mojica, Yeremi Pino, Capoue, Morlanes, Baena, Collado, Jackson. All. Setien.



Arbitro: Dionisi di L'Aquila

Marcatori: 12' Capoue, 14' Osimhen, 67' Jackson, 70' Yeremi Pino, 79' Kvaratskhelia



