Mercato11 Agosto 2022Corriere dello Sportil portiere ha firmato un contratto di un anno con opzione per la stagione successiva e guadagnerà circa 700mila euro Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato l'arrivo di Salvatore Sirigu nel club azzurro. Sui social il patron ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex portiere di Torino e Genoa, che mercoledì ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart.



