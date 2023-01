Scambio Sirigu-Gollini. È quasi fatta!



L'operazione tra Napoli e Fiorentina è ormai ai dettagli





Tutto pronto per l'alternanza in porta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo scambio tra Napoli e Fiorentina che coinvolge Salvatore Sirigu e Pierluigi Gollini sta ormai prendendo definitivamente forma con l'operazione tra i due club che è ormai ai dettagli. Sirigu - che non ha mai esordito con il Napoli di Spalletti fin qui - si trasferirà in Toscana in prestito secco, mentre Gollini arriverà in azzurro in prestito con diritto di riscatto.