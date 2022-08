Lanciata la terza maglia del Napoli 2022/2023

Cronaca 6 Agosto 2022 Fonte: SSC Napoli



La “Blu Acqua” è stata indossata dagli azzurri in occasione del match contro l'Espanyol di Barcellona





Cronaca6 Agosto 2022SSC NapoliLa “Blu Acqua” è stata indossata dagli azzurri in occasione del match contro l'Espanyol di Barcellona







Un modello ispirato alla bellezza suggestiva naturale, caratterizzata da un design pixel degradè che richiama il mare di notte illuminato dalla luna.



La maglia è firmata EA7 Emporio Armani.



Nuovi stili, nuove trame, nuovi colori per vestire i calciatori della SSC Napoli



La terza maglia del Napoli è in vendita sul webstore SSC Napoli, sull' Amazon brand store, negli official store SSCN ed in una selezionata rete di rivenditori.



Dopo aver lanciato la prima e la seconda maglia in occasione delle amichevoli internazionali a Castel di Sangro, EA7/SSC Napoli hanno presentato ai tifosi la terza maglia “Blu Acqua” che è stata indossata dagli azzurri in occasione del match contro l'Espanyol di Barcellona.Un modello ispirato alla bellezza suggestiva naturale, caratterizzata da un design pixel degradè che richiama il mare di notte illuminato dalla luna.La maglia è firmata EA7 Emporio Armani.Nuovi stili, nuove trame, nuovi colori per vestire i calciatori della SSC NapoliLa terza maglia del Napoli è in vendita sul webstore SSC Napoli, sull' Amazon brand store, negli official store SSCN ed in una selezionata rete di rivenditori.