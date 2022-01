Il Napoli presenta una nuova maglia

Nuova maglia, il comunicato della società

Amore, energia, nuovi traguardi. Queste le parole chiave che caratterizzano l'annuncio del Napoli di una nuova, particolarissima maglia. Tre i "modelli" scelti per la presentazione: Mertens, Rrahmani e Osimhen. La divisa si caratterizza per delle fiamme ardenti che partono dal bordo basso e giocano su diverse sfumature di azzurro. Di seguito il comunicato ufficiale della società.Nuova maglia, il comunicato della società"Arde forte la passione per il Napoli. La Società azzurra è lieta di annunciare la nuova maglia dedicata all'amore verso il nostro grande Napoli. Un amore, una passione, un motore che generano forza e alimentano il fuoco dell'ardore agonistico dei nostri Guerrieri in campo. Fiamme di energia per conquistare, insieme all'amore del popolo azzurro, nuovi traguardi. Le nuove maglie saranno in vendita dal 22 gennaio sul Web Store SSC Napoli, sull'Amazon Brand Store, negli Official Store SSCN".