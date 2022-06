Oliveira si infortuna, per lui stop di 20-30 giorni

Mathias Olivera si è infortunato ieri durante l'amichevole dell'Uruguay contro Panama. L'esterno del Napoli, nell'anticipare Ronaldo Cordoba, ha subito un duro colpo ma ha provato a rimanere in campo, inutilmente. Ha infatti chiesto il cambio poco dopo lasciando in apprensione la squadra partenopea. Dopo la partita, il giocatore si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una distorsione al ginocchio sinistro, tuttavia senza interessamento dei legamenti. A farlo sapere è Ovacion.



Olivera: si pensa a uno stop di 20-30 giorni

Fino a quel momento, il giocatore del Napoli era stato uno dei migliori dell'Uruguay. Ora, invece, si ferma ai box e la prima diagnosi parla di 20-30 giorni di stop prima di rivederlo regolarmente in campo. Il che non dovrebbe pregiudicare l'inizio di stagione degli azzurri, nella seconda settimana di luglio.



Olivera si è fatto male al 37' della partita vinta 5-0 dalla sua squadra. Fortunatamente, sono stati esclusi coinvolgimenti dei menischi e dei legamenti. Olivera, 24 anni, ha firmato un contratto con il Napoli lo scorso 26 maggio, arriva dal Getafe. Il campionato di Serie A inizierà invece il prossimo 13 agosto, c'è dunque tutto il tempo per Olivera di rimettersi in perfetta forma in vista del suo esordio nel nostro torneo e di giocare le prime amichevoli con Luciano Spalletti.