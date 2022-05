HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: UFFICIALE: Olivera al Napoli (VIDEO)

Mercato 26 Maggio 2022 Fonte: Sky



Il terzino sinistro uruguaiano di 24 anni è il secondo rinforzo del club, dopo il georgiano Kvaratskhelia





Mercato26 Maggio 2022SkyIl terzino sinistro uruguaiano di 24 anni è il secondo rinforzo del club, dopo il georgiano Kvaratskhelia Solita sequenza: prima il tweet di De Laurentiis, poi quello del Napoli. Così è stato ufficializzato l'acquisto di Mathias Olivera, terzino sinistro uruguaiano di 24 anni che è diventato il secondo rinforzo del club, dopo il georgiano Kvaratskhelia. Dopo che Olivera aveva sostenuto martedì le visite mediche, oggi le parti hanno definito gli ultimi dettagli, prima dell'annuncio. Al Getafe vanno quindici milioni di euro tra parte fissa e bonus. '







I numeri di Mathias Olivera con il Getafe

Terzino sinistro, ma all'occorrenza anche esterno di centrocampo, Mathias Olivera ha totalizzato 111 presenze con il Getafe, ma segnando soltanto due gol. Nato a Montevideo e cresciuto nel Nacional, Olivera è arrivato in Spagna nel 2017 quando il Getafe lo acquistò dall'Atenas. In questa stagione ha collezionato 32 presenze in Liga, mettendo a segno tre assist e l'unico gol con la maglia degli Azulones. Di nazionalità uruguaiana, Olivera è stato convocato in nazionale dal CT Diego Alonso per i prossimi impegni contro Messico (2 giugno), Stati Uniti (5 giugno) e Giamaica (11 giugno) dopo aver esordito a gennaio.



Solita sequenza: prima il tweet di De Laurentiis, poi quello del Napoli. Così è stato ufficializzato l'acquisto di Mathias Olivera, terzino sinistro uruguaiano di 24 anni che è diventato il secondo rinforzo del club, dopo il georgiano Kvaratskhelia. Dopo che Olivera aveva sostenuto martedì le visite mediche, oggi le parti hanno definito gli ultimi dettagli, prima dell'annuncio. Al Getafe vanno quindici milioni di euro tra parte fissa e bonus. 'I numeri di Mathias Olivera con il GetafeTerzino sinistro, ma all'occorrenza anche esterno di centrocampo, Mathias Olivera ha totalizzato 111 presenze con il Getafe, ma segnando soltanto due gol. Nato a Montevideo e cresciuto nel Nacional, Olivera è arrivato in Spagna nel 2017 quando il Getafe lo acquistò dall'Atenas. In questa stagione ha collezionato 32 presenze in Liga, mettendo a segno tre assist e l'unico gol con la maglia degli Azulones. Di nazionalità uruguaiana, Olivera è stato convocato in nazionale dal CT Diego Alonso per i prossimi impegni contro Messico (2 giugno), Stati Uniti (5 giugno) e Giamaica (11 giugno) dopo aver esordito a gennaio. Vai alle altre della categoria Mercato I Google Alert vengono in-

viati via e-mail per segna-

lare i nuovi articoli pubbli-

cati su SoloNapoli.com Frequenza: giornalieri settimanali E-mail: Username: Password: Le news sul Napoli

nella tua mailbox Tua e-mail: © SoloNapoli - Credits