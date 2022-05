I complimenti di De Laurentiis ad Ancelotti



Cronaca 28 Maggio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



“Grande Carlo, una Champions assolutamente meritata”





Il Real Madrid vince la sua quattordicesima Champions League superando per 1-0 il Liverpool a Parigi e immediati arrivano i complimenti da parte di Aurelio De Laurentiis e del Napoli a Carlo Ancelotti, il condottiero dei Blancos, ex tecnico degli azzurri. Per l'allenatore italiano è la quarta Champions della sua carriera: un record.



Ancelotti sul trono d'Europa, De Laurentiis: “Champions meritata”

Il presidente del Napoli su Twitter ha immediatamente cinguettato per Ancelotti, non appena è giunto il fischio finale dallo Stade de France: “Grande Carlo, una Champions assolutamente meritata”. Stessa cosa è accaduta con il profilo ufficiale azzurro: “Complimenti ad Ancelotti e al Real Madrid per la vittoria della Champions League”.



Ancelotti ha vinto con il minimo risultato grazie alla rete di Vinicius e alle grandi parate di Courtois che hanno evitato che il Liverpool segnasse. Nel finale del primo tempo, al Real, era stato annullato per fuorigioco il gol del vantaggio di Benzema. Tornando ad Ancelotti, aveva sollevato al cielo la Coppa già da allenatore del Milan due volte e, da oggi, due volte anche con il Real Madrid. Nessuno come lui, che peraltro aveva conquistato la Coppa Campioni già come giocatore del Milan. E pure questa volta due volte.