Ancelotti: "Nessun conflit­to con De Laurentiis ma.."

Interviste 26 Aprile 2022 Fonte: Corriere dello Sport



"Nel secondo anno a Napoli ho discusso con la società per un ritiro che loro volevano e io no"





Interviste26 Aprile 2022Corriere dello Sport"Nel secondo anno a Napoli ho discusso con la società per un ritiro che loro volevano e io no" A poche ore dalla semifinale stellare di Champions League che vedrà il suo Real Madrid affrontare il Manchester City, Carlo Ancelotti ha svelato le proprie emozioni e parlato in generale del momento della squadra in un'intervista concessa a Jorge Valdano.



Ancelotti e l'addio al Napoli: "Nessun conflitto con De Laurentiis"

L'ex attaccante e dirigente del Real e della nazionale argentina, oggi giornalista per 'Movistar +' e conduttore di 'Universo Valdano', è riuscito a strappare ad Ancelotti anche un pensiero, all'insegna del "politically correct", sulla breve e poco felice esperienza sulla panchina del Napoli tra l'estate 2018 e il dicembre 2019: "Napoli è la città più bella del mondo dove andare in vacanza - ha detto il tecnico emiliano - Dopo gli allenamenti pomeridiani prendevo una barca e andavo a cenare a Capri. È un buon club in Italia, con l'esigenza di arrivare tra le prime quattro. Nel secondo anno ho discusso con il club per un ritiro che loro volevano e io no. Nessun conflitto, non mi piace litigare".



Da Ancelotti a Spalletti: il Napoli finisce ancora in ritiro

Il periodo trascorso da Ancelotti a Napoli è tornato d'attualità nelle ultime ore dopo la decisione della società di mandare la squadra in ritiro dopo la sconfitta di Empoli, che ha ricordato da vicino quanto successe nel dopo il ko con la Roma del novembre 2019, con quel ritiro e il successivo “ammutinamento” che aprì una crepa poi non sanata tra De Laurentiis e il tecnico emiliano, esonerato dopo poche settimane.



