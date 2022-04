Demme: "Lavoro duro per farmi trovare pronto"

Interviste7 Aprile 2022Corriere dello Sport"Le cose stanno andando bene in campo, siamo in corsa per vincere il campionato" Il centrocampo è stato il reparto del Napoli che, nel corso della stagione, ha riservato più sorprese a Luciano Spalletti, che ha scoperto di poter contare su insospettabili insostituibili come Zambo Anguissa, rivelatosi subito una pedina fondamentale, e Stanislav Lobotka, che si sta affermando tra i migliori registi del campionato.



Napoli, le "vittime illustri" delle rotazioni di Spalletti a centrocampo

Per gli altri, compresi big del calibro di Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, la maglia da titolare non è sempre stata assicurata e lo stesso discorso vale per Diego Demme, che è anzi uno dei giocatori che ha finora trovato meno spazio nelle rotazioni del tecnico toscano, venendo schierato da titolare finora solo sei volte.



Demme: "Se Spalletti avrà bisogno mi troverà pronto"

Il centrocampista italo-tedesco, alla terza stagione con il Napoli, non se ne fa tuttavia un problema e in un'intervista alla 'Bild' ha fatto trapelare tutto l'entusiasmo con cui sta vivendo l'avventura in azzurro, che potrebbe concludersi con la conquista più ambita…: “Le cose stanno andando bene in campo, siamo in corsa per vincere il campionato. Io non ho avuto tanto spazio ultimamente, ma sto lavorando duro e Spalletti sa che sarò sempre pronto se avesse bisogno di me”.



Demme e il retroscena sulla pizza

Un attaccamento alla maglia non comune, figlio anche delle origini napoletane dell'ex centrocampista del Lipsia, che si sente realizzato sotto tutti i punti di vista. Pure quello culinario...: "Lipsia la sento ancora come casa mia, ma ora sono a Napoli. Ho portato un forno per le pizze anche a casa in Germania, qui invece non mi servirebbe perché non potrò mai farla più buona che in pizzeria".



