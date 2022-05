Il Napoli torna in Champions

Cronaca 1 Maggio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Il pareggio nel posticipo della Roma con il Bologna rende incolmabile il gap dalla quinta a tre turni dalla fine





Cronaca1 Maggio 2022Corriere dello SportIl pareggio nel posticipo della Roma con il Bologna rende incolmabile il gap dalla quinta a tre turni dalla fine Dopo le squadre di Milano, già certe di partecipare alla prossima edizione della Champions League, a tagliare il traguardo al termine della 35ª giornata sono state anche Napoli e Juventus. Per le formazioni di Luciano Spalletti e Max Allegri la matematica certezza è arrivata dopo le rispettive vittorie contro il Sassuolo, 6-1 nell'anticipo del sabato, e Venezia, piegato 2-1 da una doppietta di Leonardo Bonucci, associate al pareggio della Roma, bloccata sullo 0-0 dal Bologna nel posticipo della domenica sera del terzultimo turno.



Il risultato dei giallorossi, unito alla sconfitta della Fiorentina a Milano, ha fatto salire rispettivamente a 11 e 10 punti il vantaggio di Napoli e Juve sulla quinta in classifica, gap incolmabile a tre turni dalla fine.

🔊 Hey @ChampionsLeague, guess who's back? 💪🤩



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/tSSedA1nwy — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 1, 2022

Il Napoli ha salutato il traguardo raggiunto con un simpatico Tweet sul proprio profilo ufficiale, con la scritta "Hey Champions League, guess who's back?" e il video di una delle ultime partite degli azzurri in Champions.



Per gli azzurri si tratta di un ritorno dopo due stagioni di assenza e della qualificazione numero 7 della propria storia nel nuovo formato della competizione, quindi sotto la gestione De Laurentiis. Per la Juve invece la prossima sarà la presenza consecutiva numero 11 ai gironi di Champions League. Ora azzurri e bianconeri si giocheranno nelle ultime tre giornate il terzo posto, con il Napoli avanti di un punto e in vantaggio per il computo degli scontri diretti.





Dopo le squadre di Milano, già certe di partecipare alla prossima edizione della Champions League, a tagliare il traguardo al termine della 35ª giornata sono state anche Napoli e Juventus. Per le formazioni di Luciano Spalletti e Max Allegri la matematica certezza è arrivata dopo le rispettive vittorie contro il Sassuolo, 6-1 nell'anticipo del sabato, e Venezia, piegato 2-1 da una doppietta di Leonardo Bonucci, associate al pareggio della Roma, bloccata sullo 0-0 dal Bologna nel posticipo della domenica sera del terzultimo turno.Il risultato dei giallorossi, unito alla sconfitta della Fiorentina a Milano, ha fatto salire rispettivamente a 11 e 10 punti il vantaggio di Napoli e Juve sulla quinta in classifica, gap incolmabile a tre turni dalla fine.Il Napoli ha salutato il traguardo raggiunto con un simpatico Tweet sul proprio profilo ufficiale, con la scritta "Hey Champions League, guess who's back?" e il video di una delle ultime partite degli azzurri in Champions.Per gli azzurri si tratta di un ritorno dopo due stagioni di assenza e della qualificazione numero 7 della propria storia nel nuovo formato della competizione, quindi sotto la gestione De Laurentiis. Per la Juve invece la prossima sarà la presenza consecutiva numero 11 ai gironi di Champions League. Ora azzurri e bianconeri si giocheranno nelle ultime tre giornate il terzo posto, con il Napoli avanti di un punto e in vantaggio per il computo degli scontri diretti.