Al Maradona è arrivato un Empoli, appena promosso in serie A, che ci ha messo per tutta la partita in seria difficoltà





Cronaca12 Dicembre 2021Forum SoloNapoli - DarioAl Maradona è arrivato un Empoli, appena promosso in serie A, che ci ha messo per tutta la partita in seria difficoltà Con la partita con l'Empoli, finiscono inevitabilmente le residue speranze di scudetto del Napoli. A questo punto, se si considerano le ultime partite giocate dagli azzurri, inevitabilmente si nota che la media punti è da piena zona retrocessione, quindi forse sarebbe meglio preoccuparsi di difendere il quarto posto, se vi si riesce, ma credo che non sarà facile. Infortuni? Sfortuna? Non so. So, però, che al Maradona è arrivato un Empoli, appena promosso in serie A, e ci ha messo per tutta la partita in seria difficoltà. È questa la sola e amara verità, tutto il resto sono chiacchiere che lasciano il tempo che trovano. In più, non sono per nulla scaramantico, ma questo periodo nero, che dura ormai da molto tempo, è iniziato, guarda u po', quando il cosiddetto presidentissimo ha cominciato a prendersi la ribalta. Ieri ha affermato che Spalletti è sicuramente il miglior allenatore che abbia mai preso. Affermazione che è stata la pietra tombale: il Napoli è affondato in casa contro l'Empoli, non contro il Real. Tu vuoi vedere che questo presidentissimo porta pure scalogna? Secondo me, sì! Non sono scaramantico, ma anch'io comincio a pensare: "Non è vero, ma ci credo."

Inutile coltivare sogni da scudetto, perché oggi l'Inter andrà sicuramente a quattro punti e non la rivedremo più. Quelli, in genere, non sono come il Napoli, gli appuntamenti importanti non li mancano. Sarà ancora una volta per l'anno prossimo, sempre che quei twitter Di Al Thani si tramutino in qualcosa di serio, altrimenti rassegnamoci alla mediocrità, specialmente se non si dovesse arrivare alla Champions. Lo immaginate il presidentissimo che manca ancora la Champions? Sarà un continuo di miseria e pianti. Del resto, se comtinuano così le cose, non sarà per niente facile arrivare alla Champions. Preparatevi al pianto della Maddalena.

La partita. Non c'è niente da raccontare. Pessima prestazione del Napoli e il risultato negativo è una logica conseguenza. Sul goal incassato, avvenuto nel secondo tempo e ancora da palla inattiva, un po' di sfortuna c'è stata, ma non basta a giustificare la pessima prestazione fornita.

Napoli - Empoli 0 - 1. Questo il finale del Maradona.

Sarà un altro Natale triste, ma ci stiamo facendo l'abitudine. Del resto, rassegnamoci, non abbiamo mentalità vincente, né ferocia agonistica, né cazzimma, né fisicità, né quant'altro. La Coppa d'Africa porterà via K2, Anguissa e Osimhen. Suvvia, dove si vuole andare con chi rimane? Siamo onesti, fatta eccezione per qualcuno, il resto è poca cosa e ciò spiega in modo esaustivo il perché della media retrocessione delle ultime partite.

Un'ultima cosa. Non perdete tempo con Insigne e auguratevi che vada via. L'avete visto oggi? Avete visto quei tentativi di tiro a giro? Quello è: un presuntuoso, baciato dalla fortuna, che crede di saper giocare a calcio. E ho detto tutto.

C'è un solo voto alla squadra, compreso l'allenatore: 4.