Cutrone: "Felice di aver fatto gol in questo stadio"

Patrick Cutrone, attaccante dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sorprendente vittoria sul Napoli. L'ex giocatore del Milan ha messo a segna la rocambolesca rete decisiva che ha deciso l'incontro.



Di seguito quanto dichiarato dal giocatore dell'Empoli: "Dopo quanto tempo mi sono accorto del gol? Ho visto che la palla mi ha colpito e poi ho realizzato. Sono contento aver fatto gol in questo stadio stasera e della vittoria. Noi stiamo benissimo. Siamo bravi ma va messa in risalto soprattutto la forza del gruppo. Tutti danno il massimo quando sono chiamati in causa, questo è un obiettivo che abbiamo da inizio campionato. Io sono contentissimo di fare parte di questa strada. Do il massimo, do l'anima, e questa squiadra mi fa sentire importante. Insigne? Per me è un grande giocatore, mi piace il suo tiro a giro e a volte in allenamento mi esercito a provarlo. Insigne è l'emblema di questa giocata".



