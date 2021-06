Carlo Ancelotti torna ad allenare il Real Madrid

Cronaca 1 Giugno 2021 Fonte: Mediaset



È la seconda avventura in Spagna per l'ex tecnico del Napoli, già alla guida dei merengues dal 2013 al 2015





Cronaca1 Giugno 2021MediasetÈ la seconda avventura in Spagna per l'ex tecnico del Napoli, già alla guida dei merengues dal 2013 al 2015 Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid. A comunicarlo lo stesso club spagnolo con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: il tecnico italiano, che ha già guidato i 'blancos' fra il 2013 e il 2015 vincendo nel 2014 la decima Champions della storia del club spagnolo, ha firmato un contratto triennale: "Una nuova sfida con una squadra sempre nel mio cuore".



Contestualmente al comunicato del Real Madrid, anche l'Everton ha salutato Carlo Ancelotti che ha prontamente contraccambiato e ringraziato il club inglese: "Vorrei ringraziare il Consiglio di amministrazione, i giocatori e tutti i tifosi per l'enorme supporto che mi hanno dato durante il mio periodo al Club. Ho grande rispetto per tutti coloro lavorano per l'Everton e spero che possano raggiungere le entusiasmanti opportunità che hanno davanti a loro. Anche se mi è piaciuto essere l'allenatore dell'Everton, mi è stata presentata un'opportunità inaspettata che credo sia la mossa giusta per me e la mia famiglia in questo momento".



Al presidente madridista Florentino Perez piacciono evidentemente i cavalli di ritorno, è così è nata la seconda avventura in Spagna per Ancelotti, già alla guida dei merengues per due stagioni dal 2013 al 2015. Carlo Magno, come era stato soprannominato dalla stampa iberica, ha scalato rapidamente le gerarchie e dall'ultima fila si è portato ben presto in pole position, nonostante avesse un contratto con l'Everton fino al 2024.



Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid. A comunicarlo lo stesso club spagnolo con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: il tecnico italiano, che ha già guidato i 'blancos' fra il 2013 e il 2015 vincendo nel 2014 la decima Champions della storia del club spagnolo, ha firmato un contratto triennale: "Una nuova sfida con una squadra sempre nel mio cuore".Contestualmente al comunicato del Real Madrid, anche l'Everton ha salutato Carlo Ancelotti che ha prontamente contraccambiato e ringraziato il club inglese: "Vorrei ringraziare il Consiglio di amministrazione, i giocatori e tutti i tifosi per l'enorme supporto che mi hanno dato durante il mio periodo al Club. Ho grande rispetto per tutti coloro lavorano per l'Everton e spero che possano raggiungere le entusiasmanti opportunità che hanno davanti a loro. Anche se mi è piaciuto essere l'allenatore dell'Everton, mi è stata presentata un'opportunità inaspettata che credo sia la mossa giusta per me e la mia famiglia in questo momento".Al presidente madridista Florentino Perez piacciono evidentemente i cavalli di ritorno, è così è nata la seconda avventura in Spagna per Ancelotti, già alla guida dei merengues per due stagioni dal 2013 al 2015. Carlo Magno, come era stato soprannominato dalla stampa iberica, ha scalato rapidamente le gerarchie e dall'ultima fila si è portato ben presto in pole position, nonostante avesse un contratto con l'Everton fino al 2024.