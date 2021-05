Ghoulam da Mariani, buone notizie

Cronaca 15 Maggio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



L'esito del controllo al ginocchio sinistro è positivo, il calciatore continuerà l'iter riabilitativo come da protocollo





Cronaca15 Maggio 2021Corriere dello SportL'esito del controllo al ginocchio sinistro è positivo, il calciatore continuerà l'iter riabilitativo come da protocollo "Faouzi Ghoulam, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato questa mattina a Villa Stuart dal Professor Mariani. Si comunica con piacere che l'esito del controllo al ginocchio sinistro è positivo, il calciatore continuerà l'iter riabilitativo come da protocollo.". È la nota ufficiale del club sulle condizioni di Ghoulam. Il terzino algerino ha giocato la sua ultima partita con il Napoli il 7 marzo contro il Bologna, quando al 22' uscì dal campo per la rottura del legamento crociato.



"Faouzi Ghoulam, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato questa mattina a Villa Stuart dal Professor Mariani. Si comunica con piacere che l'esito del controllo al ginocchio sinistro è positivo, il calciatore continuerà l'iter riabilitativo come da protocollo.". È la nota ufficiale del club sulle condizioni di Ghoulam. Il terzino algerino ha giocato la sua ultima partita con il Napoli il 7 marzo contro il Bologna, quando al 22' uscì dal campo per la rottura del legamento crociato.