Interviste 8 Marzo 2021 Fonte: CalcioNapoli24



"Quando si ruppe il primo ginocchio, chiesi a Mariani di visitare anche l'altro ma lui disse che andava lasciato stare"





Interviste8 Marzo 2021CalcioNapoli24"Quando si ruppe il primo ginocchio, chiesi a Mariani di visitare anche l'altro ma lui disse che andava lasciato stare" Il dottor Alfonso De Nicola, ex responsabile dello staff medico della SSC Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il ginocchio di Ghoulam? Ho letto della visita dal dottor Mariani, ma vorrei capire come sia successo l'infortunio. Noi si è sempre cercato di fare prevenzione sugli altri arti: se la prima volta c'è stata una lesione spontanea di un crociato, c'è una predisposizione sia genetica sia costituzionale che possa accadere anche dall'altro lato: quando Faouzi si ruppe il primo ginocchio, chiesi a Mariani di visitare anche l'altro e lui disse che stava bene e che andava lasciato stare. Discorso giusto, ok, ma se si fosse riuscito a prevenire sarebbe andato meglio: ma quella volta si sarebbe dovuto sottoporre ad un intervento anche sul crociato sano. O il legamento è sottile, oppure è un po' debole: non credo, però, perchè altrimenti anche gli altri legamenti sarebbero così. Secondo me bisogna vedere bene se la forma del ginocchio possa aver influito.



Al momento del primo infortunio, si lavorò anche sull'altro ginocchio per rinforzarlo: facevamo lavoro di prevenzione dalle lesioni, ma bisogna sempre considerare che possa accadere. Purtroppo può succedere, quindi bisogna organizzarsi bene.



Faouzi ha un grande carattere, bello forte: dopo due mesi Mariani gli disse che poteva correre, recuperò bene. Il suo processo di recupero sarà rapidissimo, ma di questi tempi parliamo per il prossimo ritiro. Alla fine alla gente importa solo sapere quanto tempo starà fuori.



Ghoulam al ginocchio destro ebbe lesione del crociato e frattura della rotula: ebbe molto dolore su quest'ultima, è un osso che serve per sviluppare la muscolatura del quadricipite e per farla funzionare bene.



Più fragile della media? Lui ha forza e resistenza, è quella la dote principale.



Portato all'estremo? Non so il lavoro che ha fatto, ma mi sembrava di vederlo abbastanza bene. È stato sfortunato.



Menisco mediale? Si può risolvere in artroscopia, è meno complicato del menisco esterno. La stagione di Ghoulam è finita, poi se dovesse riuscire a recuperare per un'ultima partita dovremmo vederlo lavorare in campo per un mese prima di recuperare la condizione”.



