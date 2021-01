Elmas: "Speriamo di fare ancora meglio"

All'intervallo il Napoli è già sul 4-0 contro lo Spezia nei quarti di finale di Coppa Italia. Eljif Elmas, centrocampista azzurro autore del quarto gol, è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Abbiamo fatto molto bene, giocando con continuità e realizzando quattro gol ad una squadra forte come lo Spezia. C'è ancora un tempo da giocare, speriamo di fare ancora meglio, come dice il mister. Siamo felici che il primo tempo sia andato così".